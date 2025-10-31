Futbol dünyasının genç yetenekleri, her sezon yeni hikayelerle sahalara çıkıyor. Bu isimlerden biri de Galatasaray altyapısından yetişen ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Efe Akman kimdir, kaç yaşında, nereli? Efe Akman hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

EFE AKMAN KİMDİR?

Efe Akman, 20 Mart 2006 doğumlu, İstanbul/Şişli kökenli genç Türk orta saha oyuncusudur. Futbola 2016 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Akman, burada U16 seviyesinde lig şampiyonluğu yaşamış ve 2023 yılında A-takıma yükselmiştir. Genç oyuncu, Türkiye U16, U17 ve U18 milli takımlarında görev almış, uluslararası düzeyde de kendini göstermiştir.

Oyun stili açısından öncelikli olarak savunma orta saha (6 numara) pozisyonunda görev alan Efe Akman, gerektiğinde merkez orta saha (8 numara) olarak da uyum sağlayabilmektedir. Teknik kapasitesi, oyun kurma becerisi ve topla hızlı çıkış yapabilme yeteneği öne çıkarken, fiziksel gelişiminin genç yaşına rağmen hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilmektedir.

EFE AKMAN KAÇ YAŞINDA?

Efe Akman, 20 Mart 2006 doğumlu olup, 31 Ekim 2025 itibarıyla 19 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem Galatasaray'da hem de uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı bulmuş bir oyuncudur.

EFE AKMAN NERELİ?

Efe Akman, İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul kökeni, genç oyuncunun hem altyapı kariyerinde hem de Türkiye'nin genç yetenek havuzunda öne çıkmasına katkı sağlamıştır.

EFE AKMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 yaz transfer döneminde Efe Akman, Galatasaray'dan ayrılarak İspanya La Liga 2 ekiplerinden FC Andorra ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Andorra formasıyla çıktığı ilk resmi maçta, İspanya Kral Kupası'nda Valle de Egüés'e karşı oynanan mücadelede 90 dakika sahada kalarak takımının 5-1'lik galibiyetinde asist yapmayı başardı. Genç oyuncunun bu etkileyici performansı, İspanyol basınında da geniş yankı buldu.

Galatasaray'da ise A-takım düzeyinde 2024-25 sezonunda 9 maçta forma giymiş, 2'sinde ilk 11'de başlamıştır. FC Andorra'da ise genç oyuncu, hem teknik direktörün güvenini kazanmış hem de Avrupa sahnesine güçlü bir giriş yapmıştır.

EFE AKMAN AYHAN AKMAN'IN NEYİ OLUYOR?

Efe Akman, eski Galatasaraylı ve Türkiye milli takımında da forma giymiş orta saha oyuncusu Ayhan Akman'ın oğludur. Babasının izinden giden genç oyuncu, hem yeteneği hem de futbol bilgisiyle kısa süre içinde dikkat çeken bir isim haline gelmiştir.