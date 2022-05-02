Eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2 3 4 Mayıs eczane çalışma saatleri

Eczaneler açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram günü bu yıl 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Hafta içi günlerine denk gelen tarihlerde eczaneler açık mı merak ediliyor. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı.

ECZANELER AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları, devlet hastanelerinin randevu sistemi ve eczaneler hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek. Eczaneler ise nöbetçi sistemiyle çalışmaktadır.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı durumda olacak.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

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