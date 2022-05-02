Eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2 3 4 Mayıs eczane çalışma saatleri
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Ramazan Bayramı nedeniyle pek çok resmi kurum ve kuruluş kapalıdır. Bu kapsamda Bayramda eczaneler açık mı, nöbetçi eczane mi var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bayramda eczaneler açık mı? Ramazan bayramında eczaneler açık mı? Hafta sonu ve hafta içi eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Pazartesi salı çarşamba eczane çalışma saatleri...
Eczaneler açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram günü bu yıl 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Hafta içi günlerine denk gelen tarihlerde eczaneler açık mı merak ediliyor. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı.
ECZANELER AÇIK MI?
Bayram günlerinde sağlık ocakları, devlet hastanelerinin randevu sistemi ve eczaneler hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek. Eczaneler ise nöbetçi sistemiyle çalışmaktadır.
BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler kapalı durumda olacak.
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.