Ece Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ece Dizdar'ın ailesi kim?

Ece Dizdar'ın sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili paylaşımından sonra Ece Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ece Dizdar ailesi kim? Detaylar haberimizde…

Ece Dizdar Instagram hesabından 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili paylaşımda bulundu. Depremde annesini ve babasını kaybeden Dizdar'ın paylaşımı görenleri duygulandırdı. Peki, Ece Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ece Dizdar ailesi kim? İşte detaylar…

ECE DİZDAR KİMDİR?

23 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu.

Oyunculuğa 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinin müzikallerinde oynayarak başladı. Ortaokul yıllarında müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuvarı kapsamında sahneye çıktı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bitirdikten sonra Londra'ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

2008'den beri oyuncusu olduğu DOT Tiyatrosu'nda Alışveriş ve S***ş, Vur/Yağmala/Yeniden, İki Kişilik Bir Oyun, Altın Ejderha gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca DOT için Alışveriş ve S***ş ve Festen gibi oyunların çevirilerini yapmıştır.

Adını 2002 yılında oynadığı En Son Babalar Duyar televizyon dizisinde duyurdu. İstanbul'da Esir Şehrin İnsanları, Karakol, Al Yazmalım, Şubat, Güneşi Beklerken gibi birçok televizyon projesinde yer aldı. Ardından Onur Ünlü''nün yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Beş Kardeş" dizisinde "Taverna şarkıcısı Şevval" karakterini canlandırdı.

Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır ve hâlâ İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

ECE DİZDAR'IN AİLESİ KİM?

Ece Dizdar, merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde henüz 17 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Dizdar, depremin ardından ünlü oyuncu Hatice Aslan tarafından evlat edinilmiştir. Depremin 23. yıldönümünde ailesinin fotoğraflarını paylaşarak onları andı.