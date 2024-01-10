Dzeko pozisyonu penaltı mı? Fenerbahçe Konyaspor penaltı pozisyon ofsayt mı, faul var mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın başında Fenerbahçe lehine penaltı verildi. Peki, Dzeko pozisyonu penaltı mı? Fenerbahçe Konyaspor penaltı pozisyon ofsayt mı, faul var mı?

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

DZEKO POZİSYONU PENALTI MI?

7' Fenerbahçe yine ön alanda kazandığı topla etkili çıktı ancak Dzeko pasını verirken yerde kaldı. Kadir Sağlam pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi. Fenerbahçe penaltı kullandı.