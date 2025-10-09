Dursun Özbek kimdir? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Galatasaray camiası ve futbolseverler, kulübün başkanlık koltuğunda bulunan Dursun Özbek hakkında merak içinde. Özellikle son dönemde sıkça gündeme gelen Özbek'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, memleketi ve kariyer yolculuğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Başarılı iş insanı ve spor yöneticisi olarak dikkat çeken Dursun Özbek'in yaşam öyküsü, Galatasaray'daki görevleri ve spor dünyasındaki deneyimleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Dursun Aydın Özbek, 25 Mart 1950 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiş önemli bir iş insanı ve spor yöneticisidir. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında İTÜ Spor Kulübü'nde futbol oynayarak sporla iç içe bir yaşam sürdü.

İş hayatına 1972 yılında otomotiv sektöründe yedek parçacılıkla başlayan Özbek, daha sonra turizm sektöründe de önemli yatırımlar yaptı. İstanbul ve Antalya'da Nippon ve Point Hotel zincirleriyle Kirneros ve Mabiche otellerinde hem yatırımcı hem de işletmeci olarak faaliyet gösterdi.

Spor dünyasında ise Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. 2015 yılında Galatasaray'ın 36. başkanı seçilen Özbek, 2022 ve 2024 yıllarında yapılan seçimlerle kulüpteki başkanlık görevini üstlenmeye devam etti.

DURSUN ÖZBEK KAÇ YAŞINDA?

Dursun Özbek, 25 Mart 1950 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 75 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca iş ve spor dünyasında aktif olarak yer alan Özbek, tecrübesiyle önemli bir figür olarak tanınmaktadır.

DURSUN ÖZBEK NERELİ?

Dursun Özbek, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Giresun ilinde doğmuştur. Eğitim ve iş hayatı nedeniyle İstanbul'da uzun yıllar yaşamış olsa da kökenleri Giresun'a dayanmaktadır.

DURSUN ÖZBEK'İN KARİYERİ

Dursun Özbek'in kariyeri, otomotiv sektörüyle başlamış ve küçük bir yedek parça dükkanında iş hayatına adım atmıştır. Daha sonra turizm sektörüne yönelerek, İstanbul ve Antalya'daki çeşitli otellerde hem yatırımcı hem işletmeci olarak çalıştı.

Spor alanında ise Galatasaray Spor Kulübü'nde aktif rol aldı. 2011'de kulüp yönetiminde yer aldı, ardından 2015'te kulübün başkanı seçildi. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra 2024 yılında yeniden seçilerek üçüncü dönemine başladı. Fransızca ve İngilizce bilen Özbek, spor kulübünün yanı sıra iş dünyasında da önemli bir isim olarak kabul edilmektedir.