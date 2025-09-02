Dünyanın en zengin insanları 2025: Dünyanın en zengin insanları kimlerdir? Forbes açıkladı!

2025 yılı itibarıyla küresel servet dünyası, yeniden şekilleniyor. ABD borsalarının hareketli seyri, teknoloji ve lüks tüketim sektörlerindeki dalgalanmalar, milyarderlerin servetlerinde farklı etkiler yaratıyor. Peki, dünyanın en zengin insanları kimlerdir?

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI 2025:

2025 yılı itibarıyla Forbes'un yayımladığı küresel milyarderler listesi, servet dünyasında önemli değişikliklere işaret ediyor. Dünyanın en zengin insanları arasında kimlerin zirvede olduğunu ve bu kişilerin servetlerinin nasıl şekillendiğini detaylı bir şekilde inceleyelim.

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARI KİMLERDİR?

2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sırada Elon Musk yer alıyor. Musk'ın serveti, Tesla, SpaceX, xAI ve X gibi şirketlerinin başarısıyla şekilleniyor. Onu, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos takip ediyor. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ve Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer gibi isimler de listeye girmeyi başarıyor.

DÜNYADAKİ EN ZENGİN 10 KİŞİ KİMLERDİR?

İşte 1 Eylül 2025 itibarıyla Forbes'a göre dünyanın en zengin 10 kişisi:

Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X)

Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle)

Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta)

Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon)

Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google)

Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google)

Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH)

Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar)

Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors)

Warren Buffett – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

DÜNYANIN EN ZENGİNİ KİMDİR?

2025 yılı itibarıyla dünyanın en zengin insanı unvanını, 415,6 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk elinde bulunduruyor. Musk, Tesla'nın elektrikli araç üretimi, SpaceX'in uzay yolculuğu ve xAI'nin yapay zeka alanındaki yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, sosyal medya platformu X'in sahibi olarak dijital medya dünyasında da etkili bir figür.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANIN SERVETİ

Her bir milyarderin servet kaynağı, kendi sektöründeki başarılarıyla şekilleniyor:

Larry Ellison: Oracle'ın yazılım çözümleri ve bulut hizmetleri.

Mark Zuckerberg: Meta'nın sosyal medya platformları ve dijital reklam gelirleri.

Jeff Bezos: Amazon'un e-ticaret ve bulut bilişim hizmetleri.

Larry Page ve Sergey Brin: Google'ın arama motoru ve reklam gelirleri.

Bernard Arnault: LVMH'nin lüks tüketim ürünleri ve moda markaları.

Steve Ballmer: Microsoft'un yazılım ve teknoloji ürünleri, LA Clippers basketbol takımı.

Jensen Huang: NVIDIA'nın grafik işlemcileri ve yapay zeka çözümleri.

Warren Buffett: Berkshire Hathaway'nin yatırım portföyü ve iştirakleri.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANIN ÜLKELERİ

Dünyanın en zengin 10 insanının çoğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor. Ancak, Fransa'dan Bernard Arnault ve Çin'den Jack Ma gibi isimler de listeye dahil. Bu durum, küresel ekonominin çeşitliliğini ve farklı bölgelerdeki ekonomik güçleri yansıtıyor.