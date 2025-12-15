Haberler

Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

Volkswagen, mali baskılar nedeniyle Almanya'daki Dresden tesisinde üretimi durdurma kararı aldı. Bu adım, otomotiv devinin Almanya'da 88 yıl sonra bir ilk üretim kapanışı olarak kayıtlara geçerken, şirketin zorlu finansal sürecini gözler önüne serdi.

  • Volkswagen, Almanya'nın Dresden kentindeki fabrikasında araç üretimini durduracak.
  • Bu karar, şirketin 88 yıllık tarihinde Almanya'daki ilk üretim kapanışıdır.
  • Volkswagen'in 2023-2027 dönemi için yatırım planı 180 milyar eurodan 160 milyar euroya revize edildi.

Otomotiv devi Volkswagen, salı gününden itibaren Almanya'nın Dresden kentindeki üretim tesisinde araç üretimini durduracağını açıkladı. Bu adım, şirketin 88 yıllık geçmişinde Almanya'daki ilk üretim kapanışı olması nedeniyle dikkat çekti. Karar, küresel ölçekte yaşanan talep daralması ve mali zorlukların gölgesinde alındı.

ŞİRKET ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Volkswagen'in bu kararı, şirketin zorlu bir finansal süreçten geçtiği bir döneme denk geldi. Çin pazarında satışların beklentilerin altında kalması, Avrupa'da talebin zayıflaması ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin satışlar üzerindeki baskısı, şirketin nakit akışını olumsuz etkiliyor. Bu gelişmeler, maliyetleri düşürmeye yönelik adımların hızlanmasına neden oldu.

160 MİLYAR EUROLUK PLAN TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan Volkswagen'in önümüzdeki beş yılı kapsayan yaklaşık 160 milyar euroluk yatırım planı da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Benzinli motorlu araçların pazarda öngörülenden daha uzun süre varlığını koruyacak olması, ek yatırım ihtiyacını gündeme getirirken, yatırım bütçesinin nasıl dağıtılacağı konusunda belirsizlikler sürüyor. Şirketin yıllık olarak güncellediği yatırım bütçesi son yıllarda kademeli şekilde daraltılırken, 2023–2027 dönemi için daha önce 180 milyar euro olarak açıklanan tutarın aşağı yönlü revize edildiği görülüyor.

Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, daha önce yaptığı değerlendirmede 2025 yılı için sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının sınırlı da olsa pozitif gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Ancak piyasa analistleri, şirket üzerindeki mali baskının 2026 yılında da devam edebileceği görüşünde birleşiyor.

Sami Kaya:

Çin dünyaya hakin olacak

