Dünya Kupası maçları TRT 1 frekans bilgileri nedir?
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- TÜRKSAT 4A
- Frekans 11794
- Polarizasyon V(Dikey)
- Sembol Oranı 30000
- FEC 3/4
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Katar- Ekvator karşılaşması ile başlayacak olan Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde sona erecek. Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.
Dünya Kupası Grupları:
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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20 Kasım Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası, Katar – Ekvator maçı ile başlayacak. 9 - 17 Aralık tarihinde yarı final maçları, 18 Aralık Pazar günü ise final maçı oynanacak.