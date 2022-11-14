Dünya Kupası maçları TRT 1 frekans bilgileri nedir?

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DÜNYA KUPASI MAÇLARI TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

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DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Katar- Ekvator karşılaşması ile başlayacak olan Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde sona erecek. Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Kasım Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası, Katar – Ekvator maçı ile başlayacak. 9 - 17 Aralık tarihinde yarı final maçları, 18 Aralık Pazar günü ise final maçı oynanacak.