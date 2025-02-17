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DÖVİZ KURU CANLI! Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 17 Şubat döviz fiyatları!

DÖVİZ KURU CANLI! Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 17 Şubat döviz fiyatları!
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Haberler
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarını doğrudan etkiliyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Peki, 17 Şubat 2025 tarihinde dolar ve euro kaç TL oldu? İşte detaylar…

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki hareketliliği belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının piyasalarda belirsizlik yarattığını ve varlık fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bu gelişmelerin, ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve ülkenin ticaret ortaklarında üretim maliyetlerini artırarak ekonomik baskı oluşturabileceği ifade ediliyor. Peki, 17 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:13 itibariyla yüzde 0,03 değer kaybıyla 36,2122'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURU CANLI! Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 17 Şubat döviz fiyatları!Euro kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,05 artışla 38,0271'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURU CANLI! Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 17 Şubat döviz fiyatları!Dolar ne kadar oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,03 artışla 45,6112'den satılıyor.

DÖVİZ KURU CANLI! Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 17 Şubat döviz fiyatları!Sterlin ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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