Dolittle konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Dolittle nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı?

Bugün Kanal D'de Dolittle filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Dolittle nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Dolittle nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Stephan Gaghan'ın ve senaristliğini Hugh Lofting, Tom Sheppard' ın yaptığı Dolittle filmi bu akşam 20:00' da Kanal d ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dolittle nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Dolittle nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? Dolittle oyuncu kadrosunda kimler var? Dolittle hangi yıl vizyona girdi?

DOLİTTLE KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.

DOLİTTLE OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr.

Antonio Banderas

Jessie Buckley

Jim Broadbent

Harry Collett

Kasia Smutniak

Carmel Laniado

Michael Sheen

DOLİTTLE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin genel olarak İngiltere ve ABD'de çekildiği bilinmektedir.

DOLİTTLE NE ZAMAN ÇIKTI?

Dolittle (Doktor Dolittle'ın Yolculuğu olarak da anılır), Thomas Shepherd'ın bir hikayesine dayanan, Gaghan, Dan Gregor ve Doug Mand'ın senaryosundan Stephen Gaghan tarafından yönetilen 2020 Amerikan fantastik macera filmidir.