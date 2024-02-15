Dolar rekor kırdı mı? Bugün 15 Şubat 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dün, günü 30,7411'den tamamlayan dolar, yeni günde saat 10.30 itibariyle 30,7600 seviyesinden işlem görüyor. Euro 33,0200'dan, sterlin ise 38,6240 TL'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,6 puan seviyesinde bulunuyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Bugün 15 Şubat 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?



Döviz yatırımcıları piyasadaki son durumu öğrenmeye çalışırken dolar güne değer kazanarak başladı. 30,7600 seviyesinden işlem gören dolar zirve tazeledi. Saat 10.30 itibarıyla euro da 33,020'den işlem görüyor. Buna göre dolar rekor kırmıştır.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Merkez Bankası faizi indirirse, banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesi demektir. Faizlerin düşmesi, yatırımın artmasına ve ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.