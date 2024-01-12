Dolar rekor kırdı mı? Bugün 12 Ocak 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar sebebi ile birlikte Dolar rekor kırdı mı? sorusu Dolar rekoru kaç? Ve sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0910 seviyesinde seyrediyor. Euro yüzde 0,1 azalışla 33,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,3880'den işlem görüyor. Peki, Dolar rekor kırdı mı? Bugün 12 Ocak 2024 dolar rekoru kaç? En yüksek dolar rekoru kaç oldu?

DOLAR REKOR KIRDI MI?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,1 azalışla 33,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,3880'den satılıyor. Buna göre dolar Bugün 12 Ocak 2024 tarihinde rekor kırmıştır.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin küresel piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade etti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı. Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasının, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğine işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin Bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını belirtti.