Doların artmasıyla birlikte vatandaşlar dolar neden yükseliyor, dolarda neden artış var merak etti. Konu hakkında uzman görüşler merak edildi. Peki, Dolar neden yükseliyor 2023? Dolar yükselişi devam edecek mi? Dolar düşer mi artar mı? Dolar düşüşe geçer mi? İşte detaylar...

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamladı. Peki, Dolar neden yükseliyor 2023? Dolar yükselişi devam edecek mi? Dolar düşer mi artar mı? Dolar düşüşe geçer mi?

DOLAR NE KADAR 2023?

Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 19,1590 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 20,7760'tan, sterlin ise 23,7210'dan satılıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azaldığını belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, dün ülkede açıklanan verilere göre 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini anımsattı. Analistler, ABD'de konut piyasasının olası ekonomik daralmalarda en hızlı etkilenen alanlardan biri olduğunu ve ülke genelinde kredi genişlemesini etkilediğini vurgulayarak, şimdiye kadar konut piyasasında Fed'in istediği sonuçların gözlenmediğini kaydetti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ? DÜŞER Mİ?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim sonuçlarının ekonomiye olan yansıması da merak konusu. Bank Of America'nın 30 Mart tarihli raporu ortaya çıkarken, tahminlere göre Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın dolarda yüzde 15-25 düzeyinde bir yükseliş gerçekleşecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergelerin Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini, bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı: "Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50'ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28'i aşarak, yüzde 29-30'da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL'de yüzde 15-25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."