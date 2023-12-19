Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 19 Aralık Döviz Kuru! Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar ve 1 dolar kaç TL olduğu araştırılırken güncel döviz kuru, dolar ne kadar oldu soruları merak konusu. Güncel döviz kuru bilgilerini takip etmek ve doların TL karşısındaki değerini öğrenmek için haberler.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından güncel dolar kuru ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 19 Aralık Döviz Kuru!
Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugünün (19 Aralık) döviz kuru verilerine göre, 1 Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değeri merak konusu oldu. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Aralık 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Aralık 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR KAÇ TL?
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 28,05'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,08'den işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL 31,81'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise 36,87'den satılıyor.