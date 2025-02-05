ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali

Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!

Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar kaç TL oldu? Küresel piyasaların odağında yer alan döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve Euro/TL paritelerindeki değişimler, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında dalgalanmaya devam ediyor. Peki, 5 Şubat 2025 itibariyle Dolar kaç TL? Euro ne kadar?

Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları doğrultusunda yön buluyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 35,85 TL seviyesinde kapanırken, yeni haftaya 35,92 TL'den başlamıştı. Gün içerisinde yaşanan değişimler ve anlık döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Dolar ve Euro'nun anlık durumunu merak konusu haline getirdi. Peki, 5 Şubat 2025 Euro'nun güncel fiyatı ne? Dolar kaç TL oldu? İşte, döviz kurları ile ilgili en güncel veriler ve detaylar…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 08:44 itibariyle yüzde 0,05 artışla 35,9508'den işlem görüyor.

Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!Dolar ne kadar oldu

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,05 değer kaybıyla 37,3353'ten işlem görüyor.

Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,22 değer kaybıyla 44,8168'den satılıyor.

Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!Sterlin ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Yıldız Tilbe'nin yüzü yandı! Son halini paylaştı
img

1. Lig'den Premier Lig'e gitti
img

Yeni transferi ayağına top değmeden yolluyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.