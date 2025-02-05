Dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? 5 Şubat Çarşamba döviz fiyatlarında güncel durum!
Dolar kaç TL oldu? Küresel piyasaların odağında yer alan döviz kurları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve Euro/TL paritelerindeki değişimler, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında dalgalanmaya devam ediyor. Peki, 5 Şubat 2025 itibariyle Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Döviz kurlarındaki hareketlilik, ekonomik beklentiler ve piyasa koşulları doğrultusunda yön buluyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 35,85 TL seviyesinde kapanırken, yeni haftaya 35,92 TL'den başlamıştı. Gün içerisinde yaşanan değişimler ve anlık döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Dolar ve Euro'nun anlık durumunu merak konusu haline getirdi. Peki, 5 Şubat 2025 Euro'nun güncel fiyatı ne? Dolar kaç TL oldu? İşte, döviz kurları ile ilgili en güncel veriler ve detaylar…
DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, saat 08:44 itibariyle yüzde 0,05 artışla 35,9508'den işlem görüyor.
EURO KAÇ TL OLDU?
Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,05 değer kaybıyla 37,3353'ten işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise yüzde -0,22 değer kaybıyla 44,8168'den satılıyor.