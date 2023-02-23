Önemli isimlerin başrollerde olduğu Dokuz Oğuz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Dokuz Oğuz 3.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz 3.bölüm 2. fragmanı izle!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşanmıştı olay sonrası birçok dizi çekimlerine ara vermiş birçok televizyon kanalı ise yayın akışını değiştirmişti. İki hafta sonra ekranlara yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına gelmeyi hazırlanan dokuz oğuz dizisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Dokuz oğuz 3. bölüm fragmanı yayınladı mı? Dokuz Oğuz dizisi yeni bölümü ne zaman ,saat kaçta? Dokuz Oğuz dizisininkonusu ne? Dokuz oğuz 3. bölüm 2.fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİNİN KONUSU NE?

Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz'dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ekranların serilen dizisi dokuz oğuz her Cumartesi saat 20.00 da FOX Tv de izleyicileriyle buluşuyor.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik'in yer alıyor.

DOKUZ OĞUZ YENİ BÖLÜM FRAMANI YAYINLADI MI?

Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle çekimlerine bir süredir ara verilen Dokuz Oğuz dizsinin çekimleri geçtiniz hafta yeniden başlamıştı. Dizinin yayınlanan son bölümünden sonra izleyiciler yeni bölüm fragmanını bir süredir merak ediyordu. Beklenen fragman geldi. İşte dokuz oğuz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı!