Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı. Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat mevkisi n, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu. 13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.

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