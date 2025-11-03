Haberler

DOĞAN Grup ve ELIE SAAB, Lüks Gayrimenkul İşbirliği için Ortaklık Kuruyor

DOĞAN Grup ve ELIE SAAB, Lüks Gayrimenkul İşbirliği için Ortaklık Kuruyor
Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden DOĞAN Grup ve global moda ve yaşam tarzı markası ELIE SAAB, Ankara'da lüks gayrimenkul gelişimi için stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. DOĞAN Grup'un gayrimenkul geliştirme uzmanlığı ve ELIE SAAB'ın tasarım ve zarif yaşam anlayışı birleştirilerek, her iki markanın yenilik ve zamansız şıklık değerlerini yansıtan bir proje geliştirilecek.

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden DOĞAN Grup ve global moda ve yaşam tarzı markası ELIE SAAB, Türkiye'nin lüks gayrimenkul sektöründe yeni bir işbirliğinin başlangıcını işaret eden stratejik bir ortaklık duyurdu.

Bu ittifak, DOĞAN Grup'un uzun yıllara dayanan gayrimenkul geliştirme uzmanlığını, ELIE SAAB'ın tasarım ve zarif yaşam anlayışını birleştirerek, her iki markanın mükemmeliyet, yenilik ve zamansız şıklık değerlerini yansıtan benzersiz bir projenin temellerini atıyor.

DOĞAN Grup ve ELIE SAAB, Lüks Gayrimenkul İşbirliği için Ortaklık Kuruyor

DOĞAN Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, şunları söyledi: "ELIE SAAB gibi global bir marka ile ortaklık kurarak, Türk gayrimenkul pazarına yeni bir tasarım ve sofistike anlayış getirme fırsatına sahibiz. ELIE SAAB ile yapacağımız işbirliği, Ankara ve Türkiye'ye uluslararası bir lüks duygusu getirecek."

ELIE SAAB Grubu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Elie Saab Jr., şu eklemeyi yaptı: "Türkiye, bizim için önemli ve ilham verici bir pazar. DOĞAN Grup ile yaptığımız bu ortaklık sayesinde, global vizyonumuzu Ankara'ya taşırken, bölgenin benzersiz kültürünü de kucaklıyoruz. Birlikte, ELIE SAAB'ın özündeki zarafet, zanaatkarlık ve yaşam tarzını yansıtan mekanlar yaratmayı hedefliyoruz."

Proje ile ilgili daha fazla detay, ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır.

