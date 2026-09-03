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DİSK-AR: Ağustos'ta asgari ücret enflasyona 6 bin 196 lira kaybetti

DİSK-AR: Ağustos'ta asgari ücret enflasyona 6 bin 196 lira kaybetti
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DİSK Araştırma Merkezi'nin Eylül 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ne göre TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttı. Yıllık enflasyon en yüksek eğitim grubunda (yüzde 53,44) görülürken, asgari ücretin ağustos ayındaki kaybı 6 bin 196 liraya ulaştı. Bültende enflasyondaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediği ve gelir dağılımını bozduğu vurgulandı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in Ağustos 2026 enflasyon verilerinin ardından Eylül 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Bültende TÜFE'nin aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttığı; on iki aylık ortalamalara göre değişimin yüzde 31,79, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 22,07 olduğu belirtildi.

Ağustos 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 53,44 ile eğitim oldu. Aylık en yüksek artış da yüzde 8,62 ile eğitimde görülürken, ikinci sırada yüzde 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün yer aldı.

Bültende, ağustos ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı ifade edildi. Baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğine dikkat çekilen bültende, enflasyonun dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürdüğü ve gelir dağılımını bozucu bir işlev gördüğü aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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