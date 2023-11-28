Dilan Polat cezaevinde yazdığı mektup gündeme geliyor. Dilan Polat'ın yazdığı mektup kime ve neler yazdığı merak ediliyor. Kara para aklama ile vergi kaçırma suçlarından tutuklanan ve eşini arayarak "İntihar edeceğim" diyen Dilan Polat, avukatları aracılığıyla tek sayfalık bir mektup gönderdi. Peki, Dilan Polat'ın mektubu! Dilan Polat kime mektup yazdı?

Dilan Polat'ın mektubu merak edilirken Dilan Polat kime mektup yazdığı gündeme geliyor. İntihar iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek suçlamalar karşısında çaresiz olduğunu ve bu sebepten dolayı da çok üzgün olduğunu dile getirdi. Dilan Polat'ın mektubu! Dilan Polat kime mektup yazdı? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT KİME MEKTUP YAZDI?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. İntihar iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, gazeteci İsmail Saymaz'a avukatı aracılığıyla bir mektup göndererek suçlamalar karşısında çaresiz olduğunu ve bu sebepten dolayı da çok üzgün olduğunu dile getirdi.

DİLAN POLAT'IN MEKTUBU

Saymaz, Dilan Polat'a avukatları aracılığıyla davayla ilgili sorular gönderdi. Gelen soruların ardından bir mektup yazan Polat ise soruları yanıtsız bırakarak şu ifadeleri kullandı: "Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum."

Dilan Polat, Saymaz'ın sorularına da ilerleyen günlerde cevap vereceği bir mektup yazacak.