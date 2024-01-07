Devrim Özkan Torreira ayrıldı mı? Devrim Özkan ve Lucas Torreira neden ayrıldı?

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Ünlü çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkarmaları, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Arama motorlarında Devrim Özkan ve Torreira ayrıldı mı sorgulatılıyor. Peki, Devrim Özkan Torreira ayrıldı mı? Devrim Özkan ve Lucas Torreira neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

DEVRİM ÖZKAN TORREİRA AYRILDI MI?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı, bütün fotoğraflarını sildi. Yılbaşını birlikte geçiren ve kısa bir süre önce Ege'de tatil yapan çift, birkaç gün önce birbirlerine sevgi dolu mesajlar paylaşmıştı.

DEVRİM ÖZKAN VE LUCAS TORREİRA NEDEN AYRILDI?

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti. Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.