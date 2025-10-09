Art arda gelen faiz artışları, yükselen yaşam maliyetleri ve biriken kredi kartı borçları... Binlerce vatandaş artık "bu borç nasıl kapanacak?" sorusuna cevap arıyor. Tam da bu noktada, devlet destekli borç kapatma kredisi 2025 yılında adeta can simidi gibi devreye girdi. Peki, devlet destekli borç kapatma kredisi nasıl alınır? Borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor, kaç taksitle ödeniyor? Devlet destekli borç kapatma kredisine dair detaylar haberimizde...

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ekonomik dalgalanmalar, artan yaşam maliyetleri ve yüksek faiz oranları, milyonlarca vatandaşın kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanmasına neden oldu. 2025 yılı itibarıyla hükümetin öncülüğünde başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası, özellikle kamu bankaları aracılığıyla borç yükü altındaki bireylere nefes aldırmayı amaçlıyor.

Bu özel kredi modeli, farklı bankalardaki borçların tek çatı altında toplanmasını ve daha uygun faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmasını sağlıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan bu krediler, 36 aya kadar vade ve 3 ay geri ödemesiz dönem imkânı sunarak borçlulara ciddi bir kolaylık sağlıyor. Başvuru süreci ise tamamen yasal, şeffaf ve hızlı bir biçimde ilerliyor.

Kredi kapsamında borçlu kişinin tüm kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yeni krediyle kapatılıyor, ardından tek bir ödeme planı üzerinden sabit faizli taksitlerle ödemeye devam ediliyor. Bu sayede yüksek faiz yükü ortadan kalkarken, vatandaş bütçesine uygun bir ödeme planına kavuşuyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Borç kapatma kredisine başvuru süreci, 2025 yılında dijitalleşmenin etkisiyle oldukça kolaylaştı. Vatandaşlar ister banka şubelerinden, ister mobil ya da internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Başvuru aşamasında istenen belgeler genellikle şunlardır:

Kimlik belgesi (TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı)

Gelir belgesi veya maaş bordrosu

Kredi ve kredi kartı borç dökümleri

SGK hizmet dökümü (özellikle kamu dışı çalışanlar için)

Başvuru değerlendirmesinde en önemli kriter kredi notu ve gelir düzeyi oluyor. Kamu bankaları, devlet desteğiyle birlikte daha esnek değerlendirme politikaları uyguluyor. Bu da düşük kredi notuna sahip vatandaşların dahi belli limitlerde bu krediden yararlanabilmesini sağlıyor.

Başvuru sonrası onaylanan kredilerle borçlu kişinin diğer bankalardaki tüm açık kredi ve kart borçları doğrudan kapatılıyor. Vatandaş, yalnızca yeni kredinin taksitlerini ödemeye başlıyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

2025 itibarıyla borç kapatma kredisi kampanyasına öncülük eden kurumlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank oldu. Bu üç kamu bankası, Hazine destekli uygun faiz oranlarıyla vatandaşların borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankası:

%2,99 başlangıç faiz oranıyla 500.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Ayrıca 3 ay erteleme seçeneği ve 36 aya kadar vade süresi mevcut. Kamu çalışanları, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için özel ödeme planları oluşturulabiliyor.

Vakıfbank:

%2,99 faiz oranı ile 100.000 TL'den başlayan limitlerde kredi sağlıyor. 36 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Özellikle maaş müşterilerine faiz indirimi avantajı dikkat çekiyor.

Halkbank:

%3,09 faiz oranı ve 50.000 TL'den başlayan limitlerle vatandaşlara destek sağlıyor. Kredi kapsamında devlet destekli ödeme kolaylığı mevcut.

Özel Bankalar:

ING Bank, Akbank ve QNB Finansbank gibi özel bankalar da borç transfer kredisi seçenekleri sunuyor. Ancak faiz oranları kamu bankalarına kıyasla daha yüksek. Örneğin Akbank %4,33, ING Bank ise %3,19 oranla hizmet veriyor.

Kamu bankalarının sunduğu avantajlı faiz oranları ve devlet desteği, bu krediyi en cazip yeniden yapılandırma fırsatı haline getiriyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ KAÇ TAKSİTLE ÖDENİYOR?

Borç kapatma kredilerinde vade süresi genellikle 12 ila 36 ay arasında değişiyor. Ancak bazı özel durumlarda, özellikle kamu çalışanları ve emekliler için bu süre 48 aya kadar uzatılabiliyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın sunduğu yeni modelde, vatandaşlar dilerse ilk 3 ay ödemesiz dönemden faydalanabiliyor. Bu, yeni krediye alışma ve bütçe planlaması yapma açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Taksit tutarları, borcun toplam miktarına, faiz oranına ve seçilen vadeye göre değişiyor. Örneğin:

100.000 TL'lik bir borç kapatma kredisi, %2,99 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık yaklaşık 5.000 TL civarında geri ödeme anlamına geliyor.

200.000 TL'lik kredide ise aynı koşullarda taksitler 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bankalar, ödeme planlarını kişisel gelir durumuna göre özelleştirebiliyor. Böylece vatandaşlar gelirlerine uygun, esnek ödeme planları oluşturabiliyorlar.