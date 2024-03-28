Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Gerger adayı Ali Samsa kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gerger belediye başkan adayı kim oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Gerger belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman Gerger adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gerger Belediye Başkan Adayı Ali Samsa kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ SAMSA KİMDİR?

Ali Samsa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gerger belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GERGER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gerger adayı belli oldu. DEVA Partisi Gerger Belediye Başkan Adayı Ali Samsa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Deva Partisi Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Hz. Meryem olduğunu iddia eden kadın kim, adı ne? 28 Mart Perşembe okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Rüyada bavul görmek ne anlama gelir? Rüyada başkasının bavulunu görmek nedir? Rüyada kırmızı bavul görmek neye işarettir? Rüyada buzdolabı görmek ne anlama gelir? Diyanete göre buzdolabı görmek neye delalet eder? Rüyada boş buzdolabı görmek nedir? Rüyada ahtapot görmek ne anlama gelir? Rüyada denizde ahtapot görmek ne demek? Rüyada ahtapot kolu görmek nedir? Çorapla uyumak günah mı? Çorapla yatmak zararlı mı? Rüyada balon görmek ne demek? Rüyada uçan balon görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı balon, mavi balon, beyaz, renkli balon görmek nedir? DEVA Partisi Gölbaşı adayı Ercan Tok kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gölbaşı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Gerger adayı Ali Samsa kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gerger belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çelikhan adayı Mahmut Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Besni adayı Ömer Yeter kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Besni belediye başkan adayı kim oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title