DEVA Partisi Gerger adayı Ali Samsa kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Gerger belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gerger belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman Gerger adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gerger Belediye Başkan Adayı Ali Samsa kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ SAMSA KİMDİR?

Ali Samsa, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gerger belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GERGER ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gerger adayı belli oldu. DEVA Partisi Gerger Belediye Başkan Adayı Ali Samsa oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.