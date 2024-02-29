DEVA Partisi Ağrı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 DEVA Partisi Ağrı adayı Ayten Erat kimdir?
DEVA Partisi'nin Ağrı belediye başkan adayı, Ağrı ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Ağrı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Ayten Erat kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!
DEVA Partisi Ağrı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ağrı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Ayten Erat kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...
DEVA PARTİSİ AĞRI ADAYI KİMDİR?
DEVA Partisi'nin Ağrı adayı belli oldu. DEVA Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Ayten Erat oldu.
DEVA PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Adana: Hamza Milli
Ağrı: Ayten Erat
Ankara: Mümtaz Akıncı
Antalya: Kıvanç Çetinkaya
Bilecik: Kadir Emre
Bingöl: Mesut Günaydın
Bitlis: Fikret Bakır
Bolu: Nadir Gürkan Yetkin
Burdur: Recep Oğuz
Isparta: Tuna Tokuç
İstanbul: İdris Şahin
İzmir: Serap Karaosmanoğlu
Rize: Pınar Kuk
Sakarya: Mehmet Erdoğan
Samsun: Kebire Birer Türk
AYTEN ERAT KİMDİR?
Ayten Erat, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ağrı belediye başkan adayı olmuştur.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.