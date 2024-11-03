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Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)!

Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta, saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Derbi CANLI izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşteDerbi CANLI izlemelinki!

TRABZONSPOR FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)!

Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)!

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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