Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Deprem kira yardımı ne zaman yatacak?

6 Şubat 2023 depreminin ardından birçok vatandaş kira desteğine başvurmuştu. 1 yıl arayla devam edeceği belirtilen kira desteği için Mehmet Özhaseki, vatandaşlara kira desteğinin evler teslim edilene kadar devam edeceğini söylemişti. Peki, Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Deprem kira yardımı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

6 Şubat depremleri ardından başvuruda bulunan hak sahiplerine AFAD kira desteği sunmaya başlamıştı. İlk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilen kira desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini söyledi. Öte yandan Özhaseki, 'Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler yapılıyor.