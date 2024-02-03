Deprem mi oldu? Hakkari'de deprem mi oldu?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova'da 4,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Hakkari'de deprem olup olmadığına dair bilgiler araştırılmaktadır. Vatandaşlar deprem olup olmadığını araştırıyor. Deprem konusunda gelişmeler takip ediliyor. Hakkari'de deprem mi oldu? İşte detaylar!

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.