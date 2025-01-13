Deprem endişesi İstanbul'un 3 lüks semtindeki kiraları düşürdü

İstanbul'un lüks semtleri Bebek, Etiler ve Arnavutköy'de kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Özellikle deprem endişesi nedeniyle eski binaların tercih edilme oranı azaldı.

ESKİ BİNALARA OLAN TALEP AZALDI

Durum böyle olunca özellikle Bebek ve Arnavutköy'deki kiralar geriledi. Gayrimenkul uzmanlarına göre, Arnavutköy'deki eski 2+1 dairenin kirası 35-40 bin TL civarına kadar düştü. Boğaz hattındaki eski binalara olan talebin azalması, bu bölgelerdeki kira fiyatlarının düşmesine yol açtı. Yani net olarak yaşanan deprem korkusu lüks semtleri de olumsuz yönde etkiledi.

40-50 YILLIK BİNALAR DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR

NTV'de yer alan habere göre, eski binalara olan talebin azalması ve kira fiyatlarının düşmesi, deprem korkusunun İstanbul'un lüks semtlerini de etkilemesinin bir sonucu. Bebek ve Arnavutköy gibi bölgelerde, 40-50 yıllık eski binaların büyük bir kısmı dönüştürülemiyor ve bu durum, bölgedeki eski yapılara olan ilgiyi azaltıyor.