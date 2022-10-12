Deniz Poyraz kimdir? İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasında öldürülen Deniz Poyraz davasında, 5'inci duruşmada peş peşe gerginlik yaşandı. Peki, Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz davası nedir? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ POYRAZ KİMDİR?

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan Gencer, adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İddianamede Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 7 yıl hapis cezası istendi. Davanın 29 Nisan'da görülen duruşmasında Poyraz'ın avukatları, salonda hazır bulunan avukatların tamamının tutanağa geçirilmesi talebinin reddi sonrası 'reddi heyet' talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'reddi heyet' talebinin reddine karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI İLE AVUKATLAR TARTIŞTI

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya tutuklu sanık Onur Gencer'in yanı sıra Deniz Poyraz'ın ailesi, partililer ve avukatlar katıldı. Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, 'vekil sıfatı' taşıyan asil avukatlar dışındaki avukatların yargılamaya mahsus alandan ayrılmasına karar verdi. Bunun üzerine avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Avukatlar, mahkemenin ara kararına karşı çıktı. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, ara kara uymayacaklarını belirterek, "Çıkarabiliyorsanız çıkarın. Yetkilendirilmiş avukatlar olduğumuz için buradayız. Bize oraya otur, buraya otur diyemezsiniz. Bulunduğumuz yerde, oturmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerden ayrılmıyoruz" dedi.

SALON KARIŞTI

Deniz Poyraz'ın başka bir suçtan tutuklu kardeşi Kamil Poyraz salona getirildiği sırada sanık Gencer ile aralarında diyalog yaşandı. Bu sırada jandarmanın Poyraz'ın kardeşine müdahale etmesi ile salon karıştı. Duruşmayı izleyenler ile avukatlar, jandarmaya tepki gösterdi. Yaşanan arbedede jandama biber gazı kullandı. Sanık Gencer, salondan götürüldü.

DURUŞMA ALİAĞA'YA ALINDI

Yarım saatlik aranın ardından mahkeme heyet yeniden salona geldi. Mahkeme başkanı, yaşanan olayları ve jandarma tarafından salonda biber gazı sıkılması olayını tutanağa geçirmesinin ardından duruşmaya devam edildi. İddia makamı, duruşmanın ertelenmesi yönünde mütalaa verdi.

Söz isteyen İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, "Yargılamanın uzamaması için tanık dinlenmesine geçilmeli. Gerekli güvenliğin sağlandığını düşünüyoruz" dedi. Celsede söz verilen sanık Onur Gencer, "Mütalaaya diyeceğim yoktur. HDP kapatma davasındaki iddianamenin dosyama eklenmesini istiyorum. Oradaki deliller benim davamın sebebidir" ifadelerini kullandı.

Tarafların dinlenmesinden sonra mahkeme başkanı, bu aşamada duruşmanın devam etmesinin mümkün olmadığını belirtip, davanın disiplinli şekilde devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ve duruşmanın Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi. Mahkeme başkanı kararı okurken salondakiler alkışlarla protesto etti. Salon boşaldıktan sonra taraf avukatlarının duruşma tarihinin çok yakın olduğunu katılamayacaklarını belirtmesi üzerine dava bu kez 14 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Duruşma öncesinde ise adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, HDP İzmir milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Murat Çepni, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. HDP'liler adliye önünde 'Katillerden hesap soracağız, faşizm yenilecek, biz kazanacağız' yazılı pankart açarak, "Deniz'e sözümüz barış olacak", "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.

'ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Adalet talebimiz ve hakikatlerin ortaya çıkması için 5'inci kez İzmir Adliyesi önünde toplanıyoruz. 5 duruşma boyunca neler yaşandığını bütün kamuoyu biliyor. Deniz'in katledildiği andan itibaren katillerin nasıl korunduğunu, faillerin nasıl gizlendiğini ve IŞİD artığı çetelerin nasıl bu saldırıyı düzenlediklerini tüm Türkiye takip etti. Katilin duruşmadaki tavırları herkesin malumu. Daha da önemlisi; hakikatin ortaya çıkması için mücadele etmesi gereken mahkeme heyetinin tavrı ortada. Bizler bütün katliam dosyalarında özellikle Kürtlerin, HDP'lilerin katledildiği dosyalarda; 10 Ekim Gar katliamından, Suruç katliamından, bütün dosyalarda iktidarın tutumlarını biliyoruz. Bu cezasızlık tutumudur. Gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme tutumudur. Bu tutum failleri korumadın, hesap sormamanın tutumudur. Bizler bunun yabancısı değiliz. Buna karşı da mücadele etmeye kararlıyız. Bundan da asla geri durmayacağız" dedi.

'KAHRAMAN MUAMELESİ YAPILIYOR'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise "Olayın meydana geldiği 17 Haziran 2021 tarihinden bu yana yaklaşık 17 ay geçti. 4 duruşma yapıldı, bugün beşincisi. Hepsini izledik. Bir cinayeti incelerken; işlenmeden öncesi süreç, işlendiği ve sonraki süreci birlikte değerlendirdiğimizde katilleri ve azmettirenlere ulaşabiliriz. İzmir'in orta yerinde HDP'nin önünde bir karakol var. 24 saat gözetleniyor, takip ediliyor. Nedense bu katil takip edilmiyor. Birden fazla kez gelip, gittiği ve keşif yaptığı halde. Cinayetin yapıldığı anda müdahale edilmiyor, gecikiliyor. Adeta bu katliamın gerçekleştirmesi isteniyor ve izin veriliyor. Katliamdan sonra kendisine kahraman muamelesi yapılıyor. Bir tweet attığınız için 4 gün gözaltında kalıyorsunuz. Bu katil sadece 24 saat gözaltında kaldı, arkasındaki ilişkiler araştırılmadı. Alelacele adliyeye getirildi ve tutuklandı. İddianamesi de olağanüstü kısa sürede hazırlandı. Arkasındaki hiçbir ilişki araştırılmadı. Olay yerindeki dijital evraklar basına teslim edildi. Bu cinayet, siyasal iktidarın yarattığı nefret söyleminin kutuplaşma ve hedef göstermesi üzerine işlenmiştir. Dolayısıyla siyasal iktidar, bu cinayetin ortağıdır; azmettiricisidir. Hesap soracağız. Siyaseten hesap soracağız, sandıkla soracağız" diye konuştu.