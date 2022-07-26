Demet Mutlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Demet Mutlu hayatı ve biyografisi!
Türk girişimci, E-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan Demet Mutlu hakkında Demet Mutlu kimdir? Demet Mutlu kaç yaşında, nereli? Demet Mutlu hayatı ve biyografisi! konuları gündem olmaktadır. Özellikle kadınların iş hayatında örnek aldığı girişimcilerden biri olan Demet Mutlu hakkında merak edilenleri derledik.
Demet Mutlu kimdir? Türk girişimci, E-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol'un kurucusu ve CEO'su olan Demet Mutlu hakkında Demet Mutlu kimdir? Demet Mutlu kaç yaşında, nereli? Demet Mutlu hayatı ve biyografisi! konuları gündem olmaktadır. Özellikle kadınların iş hayatında örnek aldığı girişimcilerden biri olan Demet Mutlu hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
DEMET MUTLU KİMDİR?
Demet Mutlu, Türk girişimci, E-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol'un kurucusu ve CEO'sudur. Peak Games'in yatırımcıları ve Co-Founderleri arasında yer almaktadır. Demet Mutlu, 2010 yılında Harvard eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurdu.
Demet Mutlu New York Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden birincilikle mezun oldu. İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye'de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışan Mutlu, sonrasında Harvard Üniversitesi'nde mastera başladı.
Türkiye'ye ziyareti sırasında özellikle giyim alanında e-ticarette boşluk olduğunu gören Demet Mutlu, eğitiminin ikinci yılında Trendyol'u kurmak için Harvard'ı bıraktı ve 2010 yılında Trendyol'u kurdu.
Trendyol, Avrupa'daki tüketicilere ulaşmak için önemli bir adım atarak, en.trendyol.com internet sitesini Avrupa'daki 27 ülkenin kullanıcılarının hizmetine açtı. Trendyol, yerli üreticilerin ve markaların dünyada bilinirliğini arttırırken, Türk markası algısının güçlenmesine katkı sağlıyor.
Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Trendyol Express, Trendyol Hızlı Market ve Yemek, Trendyol Cüzdan ve Dolap gibi yeni uygulamaları hayata geçiriyorlar.
DEMET MUTLU'NUN BAŞARILARI
- 2011 yılında ABD'li Fortune Dergisi tarafından "Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi" arasında seçildi. 2011 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından Global Shaper seçildi ve Türkiye'de Global Shapers'ın kurucu üyesi oldu, 2012 yılında da Davos Zirvesi'ne katıldı. 2013 yılında "Business of Fashion" tarafından hazırlanan ve günümüz moda dünyasına yön veren 500 ismin yer aldığı BOF 500 listesinde tek Türk olarak yer aldı.
- 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Genç Küresel Liderler listesinde Türkiye'den aday gösterilen ve seçilen tek lider oldu. Trendyol, "dünyanın en seçkin özel sosyal ağı" olarak tanımlandı.
- 2016 yılında The Hundert ve Forbes dergileri tarafından Avrupalı girişimci kadınlara örnek isim olarak gösterildi.
- 2017 yılında dünyaca ünlü lifestyle platformu Refinery29'un "İlham Veren Kadınlar" projesinin Türkiye temsilcisi oldu.
- 2019 yılında Ekonomist Dergisi tarafından Yılın İş İnsanları Ödülleri'nde 'Yılın Kadın Girişimcisi' seçildi.
- 2021 yılında Demet Mutlu'nın girişimi Trendyol, Türkiye'de Decacorn unvanını alan ilk teknoloji şirketi oldu.