DEM Parti Muğla Datça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Datça adayı Fatma Çetinkaya kimdir?

Dem Parti Muğla Datça Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Muğla Datça adayı Fatma Çetinkaya kimdir?

DEM PARTİ MUĞLA DATÇA ADAYI ATMA ÇETİNKAYA KİMDİR?

Fatma Çetinkaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Muğla Datça Belediye EşBaşkan adayıdır. YSK resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan bilgilere göre DEM Parti Muğla Datça adayı Fatma Çetinkaya ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz