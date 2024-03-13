DEM Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Artuklu adayı Mehmet Ali Amak kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Mardin Artuklu Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Mardin Artuklu adayı Mehmet Ali Amak kimdir?
Dem Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Mardin Artuklu adayı Mehmet Ali Amak kimdir?
DEM PARTİ MARDİN ARTUKLU ADAYI MEHMET ALİ AMAK KİMDİR?
Mehmet Ali Amak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Mardin Artuklu adayı Mehmet Ali Amak serbest meslek yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz