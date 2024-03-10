DEM Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Araban adayı Rifat Dağdelen kimdir?

Dem Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Araban adayı Rifat Dağdelen kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP ARABAN ADAYI RİFAT DAĞDELEN KİMDİR?

Rifat Dağdelen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Araban Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Araban adayı Rifat Dağdelen esnaflık yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz