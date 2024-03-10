DEM Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Eskişehir Odunpazarı adayı Ferit Dilman kimdir?

Dem Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Eskişehir Odunpazarı adayı Ferit Dilman kimdir?

DEM PARTİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ADAYI FERİT DİLMAN KİMDİR?

Ferit Dilman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Eskişehir Odunpazarı adayı Ferit Dilman işçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz