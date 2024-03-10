DEM Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Yakutiye adayı Mevlüt Efe kimdir?

Dem Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Yakutiye adayı Mevlüt Efe kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM YAKUTİYE ADAYI MEVLÜT EFE KİMDİR?

Mevlüt Efe 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Yakutiye Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Yakutiye adayı Mevlüt Efe inşaat sektöründe çalışmaktadır ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz