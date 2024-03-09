DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Aydın Sultanhisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir?
Dem Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Aydın Sultanhisar adayı Hüsnü Taş kimdir?
DEM PARTİ AYDIN SULTANHİSAR ADAYI HÜSNÜ TAŞ KİMDİR?
Hüsnü Taş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Aydın Sultanhisar Belediye EşBaşkan adayıdır. Hüsnü Taş işçidir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz