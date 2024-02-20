Üye Girişi
Haberler

DEICHMANN Türkiye CEO'su Atilla Özkul " Hız Kesmeden Büyümeye Devam Ediyoruz" Diye Açıkladı.

Güncelleme:

DEICHMANN Türkiye CEO'su Atilla Özkul açıkladı: "3.0 konsepti ile yenilenen mağazalarımızda modern tasarımlar ile müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hızla devam ediyoruz."

DEICHMANN'ın 3.0 konsept mağazaları sadece büyük şehirlerdeki "flagship mağazalarında değil; Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye'deki yatırımlarımıza hız kesmenden devam ediyoruz…

CEO Atilla Özkul: "Mağaza sayılarımızı arttırarak, ayrıca mevcut mağazalarımızı da yenileyerek hem dünya trendlerini yakalayan hem de modayı uygun fiyata sunan bir marka olarak perakende sektöründe ilerliyoruz" dedi.

Ayrıca, 2023 yılında büyüme ivmesini daha da hızlandırdıklarının altını çizerek hem cirosal hem de adetsel anlamda büyüyerek başarılarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerelleşme stratejimizi sürdürüyoruz…

CEO Atilla Özkul: "Global bir marka olarak Türkiye'de yıllardan beri yerel pazardaki tüketicilerin kültürel değerlerini, dinamiklerini, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarını önemsiyor ve yerelleşme stratejilerimizi buna göre belirliyoruz" diye devam etti.

"Global tedarik ağımızın yanı sıra; Türkiye'de birçok yerel üretici ile çalışıyoruz ve ürün tedarikimizin büyük bir çoğunluğunu Türkiye'den satın alarak gerçekleştiriyor; aynı zamanda çalıştığımız yerel üreticilerin globale açılmasına da yardımcı oluyoruz" diye ekledi.

"Yeni bir marka yüzü: ZEHRA GÜNEŞ"

CEO Atilla Özkul: "Voleybol milli takımımızın başarılarıyla adından sıkça söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş ile yeni bir iş birliğine imza attık." dedi

Reklam yüzü Zehra Güneş ile birlikte Deichmann markası olarak; Türk sporunu ve sporcuları her koşulda desteklediklerini dile getirdi.

Bakmadan Geçme

21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Ronaldinho kimdir? Ronaldinho nereli, hangi takımlarda oynadı? 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu 2024? Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Inter - Atletico Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! PSV - Borussia Dortmund maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester City - Brentford maçı kaç kaç, canlı maç skoru! YouTube çöktü mü? 21 Şubat 2024 YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor? PSV - Borussia Dortmund maçı CANLI izle! 20 Şubat PSV - Borussia Dortmund maçı canlı yayın izle! KURANDA GEÇEN KIZ İSİMLERİ nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bulunan kız isimleri ve anlamları nedir?
title