Datça'da sular ne zaman gelecek ve Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranıyor. Gözde tatil beldesi Datça'da artan nüfus ve sıcaklıklardan dolayı yaşanan su kesintisi hayatı felç etti. Datça'da sular ne zaman gelecek? Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek? merak ediliyor. Peki, Datça'da sular ne zaman gelecek? Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Datça ve Kaş'ta halk isyanda! Elektrik ve su kesintileri hayatı felç etti, tatilciler bölgeyi terk ediyor

Datça'da sular ne zaman gelecek? Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek? soruları gündeme geliyor. Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Datça'da sular ne zaman gelecek ve Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek araştırılıyor. Datça'da sular ne zaman gelecek? Datça'da su kesintisi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizdedir…

DATÇA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Turizmin kalbinin attığı Muğla'nın Datça ilçesi ve Antalya'nın Kaş ilçesinde elektrik ve su kesintileri halkı canından bezdirdi. Bölgede tatilcilerin nüfusunun 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

DATÇA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, yaşanan su kesintileri de sıkıntıları ikiye katladı.

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DATÇA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Datça Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklama şöyle;