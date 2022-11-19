Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda, günü mü değişti? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi mi?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Darmaduman yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Darmaduman dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Darmaduman yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...
Darmaduman dizisinin günü mü değiştir? Dizinin yeni günü ne zaman? Darmaduman yeni bölüm hangi gün? Darmaduman dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi mi?
Darmaduman dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Darmaduman dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günleri ekranlara gelmektedir. Dizi önceden yeni bölümleriyle Perşembe günü ekranlara geliyordu. Yapılan değişiklikle dizinin günü Cumartesi'ye alındı. Darmaduman bundan sonra Cumartesi günleri yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.
90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!
Mert Yazıcıoğlu : Kerem
Hafsanur Sancaktutan : Derin
Aslıhan Malbora : Ece
Aytaç Şaşmaz : Evren
Nur Fettahoğlu : Beliz
Necip Memili : Harun
Aslı Orcan
Meral Çetinkaya : Ayla
Metin Coşkun : Asaf