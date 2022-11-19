Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda, günü mü değişti? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi mi?

Fox TV'nin sevilen dizisi Darmaduman yeni bölümleriyle ne zaman yayınlanıyor merak ediliyor. Darmaduman dizisini tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Darmaduman yeni bölümleri ne zaman, hangi gündür? İşte detaylar...

Darmaduman dizisinin günü mü değiştir? Dizinin yeni günü ne zaman? Darmaduman yeni bölüm hangi gün? Darmaduman dizisi hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Darmaduman, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'ın üstlendiği, Damla Serim'in senaryosunu yazdığı, başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı gençlik ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Darmaduman ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Darmaduman dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Cumartesi mi?

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Darmaduman dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DARMADUMAN DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN? YAYIN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Darmaduman dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günleri ekranlara gelmektedir. Dizi önceden yeni bölümleriyle Perşembe günü ekranlara geliyordu. Yapılan değişiklikle dizinin günü Cumartesi'ye alındı. Darmaduman bundan sonra Cumartesi günleri yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

90'lı yıllarda yediden yetmişe herkese etkileyen "Beverly Hills, 90210"un lokal uyarlaması olan Darmaduman; yıllar süren küslüğün ardından İstanbul'daki baba evine dönmek zorunda kalan Harun ve ailesinin değişen hayatı ve çevresini konu alıyor. Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı Darmaduman, çok yakında FOX'ta!

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aslıhan Malbora : Ece

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya : Ayla

Metin Coşkun : Asaf