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Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Kurum, yeni konutların gerekirse peşinatsız satılabileceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun vade oranlarıyla kazançlı bir yatırım imkanı sunacaklarını açıkladı. Buna göre, Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Kurum "Emlak Konut projelerinde peşinatsız yatırım imkanı sunuyoruz" dedi.

"MÜJDEYİ VERMİŞ OLALIM"

Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

"EMLAK KONUT PROJELERİNDE PEŞİNATSIZ YATIRIM İMKANI SUNUYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı. Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

"201 BİN EV VE İŞ YERİ AFETZEDELERE TESLİM EDİLDİ"

"Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerimize, oradan çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum. 11 ilimizde 4333 köyümüzde 174 tane ayrı alan, 3481 şantiye dile kolay... Bu şantiyelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 453 bin konut ve iş yeri sayısına da ulaşacak. Tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hiçbir devlet böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremezdi.

MURAT KURUM'DAN TÜSİAD'A TEPKİ

Türk İslam şehirlerinin eski güzel günlerine dönmesine kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Böyle büyük hedefler ortaya konulması gerekirken, üretim ve istihdama katkı yapması gerekirken siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını da hep birlikte görüyoruz. Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için dertli olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızla biriz, beraberiz. TÜSİAD'ın tarihini çok iyi biliyoruz. Daha önceki yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. O dönem çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil bugünün güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. Burada biz büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle bir araya gelerek birbirinden değerli birlik, odalarımızla bir araya gelerek gösteriyoruz. Bu manada ülkenin geleceği adına elini taşın altına koyan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Emlak
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm 10 yildir ayni hikaye ama biz maliz zaten inandik.

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Haber YorumlarıMr Camel:

la önce toki mağdurları işini hallet kaç yıl bekliyorlar öğle plan proje anlatma ile olmaz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp li bir yetkili sözüm ona hükümet eleştirisi yaparken diyor ki'' DEPREM BÖLGESİNE 60 MİLYAR DOLAR HARCADINIZ, HALA EVLERİN TAMAMI TESLİM EDİLMEDİ''. bakın kendisi itiraf ediyor, hükümet 2 senede depreme 60 milyar dolar harcadı, onbinlerce ev yaptı teslim etti ve bunu yaparken de devlet yıkılmadı, iflas etmedik. buna rağmen hükümeti eleştiren iflah olmaz solaklar kendileri iktidarda oldukları dönemde BİR KİTAPÇIK FIRLATMAYLA, ÜLKEDE EKONOMİK DEPREM YAŞATTIKLARINI HATIRLIYOR MI ACABA?

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

2018 seçimlerinden öncede aynı muhabbet dönüyordu hala öyle , TOKİ evleri olarak sahibinden ilanlarında almış ve satıp kurtulmaya çalışanlar var bir bakın ilanlara , taksiti 49 ay devam edecek 37.500 TL yazmış bir 34.000 yazmış bir diğeri şaka gibi .

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bi de fırsatçılara bi çözüm bulunabilse keşke

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

simdiki toki sorunlarini halletmis gibi 3 yil öncede yaptiklari üfürmeleri simdi ayni sekilde bir daha sarfediyorlar bu millet in tamamini keriz yediriyoruz zannediyorlar, bir bakimada haklilar cünki robot gibi ilgisiz alakasiz tepkisiz sadece kafa sallayan her olumsuzlugu sineye ceken sünepe korkak bir halka dönüstük ben 71 yasindayim 1968 li yillarda bile daha bilincli ve hakkini arayan haksizliga zamlara tepki veren bir halkmisiz ne oldu bize?

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Haber Yorumlarımurat dural:

Verilen evlerde depremzedeler daha oturamıyor bitmediğinden evlerin fiyatları belli değil önce çocuğun adını koy ki adı belli olsun

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

doksan milyon insanın bir kaç milyonu hariç dar gelirli kirada yaşıyor reklam olsun diye yapacakları bir iki daireyi meclise torpille çocuklarını siyasetçiler nasıl sokuyorsa mülakatla torpille işe alıyorlarsa o dairelerde torpille öyle yere gidecek

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Haber YorumlarıTemel Temel:

tokiye müracat ediyosun evi olmayana çıkmıyorki. yakınıma evi var ona çıkıyor. anlayın ne demek istediğimi

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