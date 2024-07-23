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D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

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D-Smart GO Spor Smart canlı izle! D-Smart platformu üzerinden yayınlanan Lugano Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı, şifresiz olarak izlenebilecek. Futbol severler, kesintisiz ve şifresiz maç izleme keyfini doyasıya yaşayacaklar. Lugano Fenerbahçe maçı link için haberimizdeki yer alan linke tıklayarak D-Smart GO Lugano Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirsiniz. Peki Spor Smart şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir?

D-Smart GO Fenerbahçe maçı izle! D-Smart platformu üzerinden yayınlanan Lugano Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı, şifresiz olarak izlenebilecek. Futbol severler, kesintisiz ve şifresiz maç izleme keyfini doyasıya yaşayacaklar. Lugano Fenerbahçe maçı link için haberimizdeki yer alan linke tıklayarak D-Smart GO Lugano Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirsiniz. Peki Spor Smart şifreli mi, şifresiz nasıl izlenir? Detaylar!

D-SMART SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

Lugano Fenerbahçe maçı D-Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak. D-Smart üyeliğiniz varsa, maçı Spor Smart'dan izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için D-Smart aboneliğinizin olması gerekmektedir.

D-SMART GO CANLI İZLE

LUGANO - FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lugano Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kez 'Devler Ligi' şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, Avrupa arenasında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Lugano ile Thun Arena'da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, yarın 21.30'da Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin yorumcu olarak katılacağı 'Maça Doğru' programıyla 20.00'da izleyicileri maça hazırlayacak.

Spor Smart'tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, statta canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, 'Maçın Ardından' programında ekrana gelecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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