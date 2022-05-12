Czn Burak adıyla bilinen Burak Özdemir'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları sevenlerini üzdü. Bazı haber sitelerinde Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özdemir, "Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz" dedi. Peki, CZN Burak beyin tümörü mü oldu? CZN Burak iyileşti mi?

CZN BURAK BEYİN TÜMÖRÜ MÜ OLDU?

Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.

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