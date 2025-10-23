CVK Maden İşletmeleri kimin, sahibi kimdir? Hüseyin Çevik kimdir?

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin madencilik sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketlerden biridir. Şirketin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Hüseyin Çevik'tir. Çevik, aynı zamanda CVK Holding çatısı altında madencilik, enerji ve inşaat sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir. Hüseyin Çevik, madencilik alanındaki deneyimi ve şirketin yürüttüğü projelerle tanınmaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CVK MADEN İŞLETMELERİ KİMİN?

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin önemli madencilik firmalarından biridir. Şirket, metalik madenlerin üretimi ve ihracatında aktif rol oynamaktadır. Özellikle krom, çinko, kurşun ve altın gibi değerli madenlerin çıkarılması ve işlenmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. CVK Maden, hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahip olup, madencilik sektöründe büyüyen yatırımları ve satın almalarıyla dikkat çekmektedir.

CVK MADEN İŞLETMELERİ'NİN SAHİBİ KİMDİR?

Şirketin hakim ortağı ve esas sahibi Hüseyin Çevik'tir. CVK Maden, CVK Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olup, bu holding çatısı altında madencilik dışında enerji ve inşaat gibi sektörlerde de yatırımlar bulunmaktadır. Hüseyin Çevik, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak faaliyetlerin yönlendirilmesinde ve büyüme stratejilerinin belirlenmesinde etkin bir rol üstlenmektedir.

Ailesi, 40 yılı aşkın süredir madencilik sektöründe yer almakta olup, bu tecrübeyi günümüzde CVK Maden ile başarıyla sürdürmektedir.

HÜSEYİN ÇEVİK KİMDİR?

Hüseyin Çevik, Türkiye madencilik sektörünün önde gelen iş insanlarından biridir. Kayseri doğumlu olan Çevik, Erciyes Üniversitesi mezunudur ve iş hayatında özellikle metalik madencilik alanındaki yatırımları ile tanınmaktadır. CVK Maden İşletmeleri'nin %99 hissesine sahip olan Çevik, şirketin büyüme ve uluslararasılaşma stratejilerinde aktif olarak yer almaktadır.

Aynı zamanda CVK Holding çatısı altında enerji ve inşaat sektörlerinde de yatırımları bulunmaktadır. İş dünyasında girişimci kimliğiyle öne çıkan Hüseyin Çevik, madencilik sektöründeki deneyimi ve liderliği sayesinde CVK Maden'i güçlü bir marka haline getirmiştir.