Cumartesi günü kuyumcular açık mı? Kuyumcular saat kaça kadar açık?

Özellikle yatırım amaçlı altın almayı düşünenler veya ziynet eşyası alışverişi yapmak isteyenler, "Cumartesi kuyumcular açık mı, saat kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcu esnafının uyguladığı mesai saatleri vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Kuyumcular ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Genel uygulamaya bakıldığında, kuyumcuların büyük çoğunluğu cumartesi günleri hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle şehir merkezlerinde ve çarşı bölgelerinde yer alan kuyumcular, cumartesi günleri genellikle sabah saatlerinde açılıp akşam saatlerine kadar müşterilerini kabul eder. Ancak bu saatler il ve ilçelere göre değişiklik gösterebilir. Öte yandan, pazar günleri ise kuyumcuların büyük bölümü kapalıdır. Pazar, piyasaların kapalı olduğu ve altın fiyatlarındaki hareketliliğin sınırlı kaldığı bir gün olduğu için birçok kuyumcu, haftalık tatilini bu gün kullanmayı tercih etmektedir. Yine de bazı büyük alışveriş merkezlerinde ya da turistik bölgelerde yer alan kuyumcular, pazar günü de sınırlı saatlerde hizmet verebiliyor.

KUYUMCULAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Altın alım-satımı ya da takı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonuna yaklaşırken kuyumcuların çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye genelinde kuyumcular, hafta içi genellikle 09.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, hafta sonu özellikle cumartesi günü kuyumcular açık mı? Genel uygulamaya göre, kuyumcular cumartesi günleri de açıktır. Ancak çalışma saatleri işletmeden işletmeye ve bulundukları bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı kuyumcular cumartesi günü normal mesai düzeninde çalışırken, bazıları ise daha kısa süreyle hizmet verebiliyor.

PAZAR GÜNLERİ KUYUMCULAR NİYE KAPALI?

Pazar günleri ise çoğu kuyumcu kapalıdır. Bunun temel nedeni, piyasaların kapalı olması ve esnafın haftalık tatil gününü pazar olarak tercih etmesidir. Ancak turistik bölgelerde veya büyük alışveriş merkezlerinde bulunan bazı kuyumcular, pazar günü de sınırlı saatlerde müşterilerini kabul edebiliyor. Bu nedenle hafta sonu kuyumcuya gitmeyi planlayanların, gitmeden önce ilgili işletmenin çalışma saatlerini kontrol etmesinde fayda var.