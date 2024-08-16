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Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık?

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17 Ağustos 2024 Cumartesi günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Bankaların hafta sonu çalışma durumları ve işlem saatleri genellikle belirli bir düzene tabidir ve genelde hafta sonları kapalı olurlar. 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar...

Hafta sonu bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? 2024 hangi bankalar hafta sonu açık? Bankalar ne zaman açılıyor? Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, Cumartesi bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı 2024? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık?

BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip, Hafta sonu yani; Cumartesi - Pazar günleri kapalı olurlar.

FİNANSBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HSBC HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. HSBC'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

İŞ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

TEB HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. TEB'te 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

ZİRAAT BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

VAKIFBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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