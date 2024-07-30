Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede?

Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede ve Mersine kaç km olduğu merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çukurova Havalimanı nerede? Detaylar haberimizdedir…

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos'ta açılması planlanıyor.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI NEREDE?

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin Mersin ilinin Tarsus ilçesinin Karsavran Mahallesi yakınlarında yapımı devam eden uluslararası uçuşlar yapılacak bir havalimanıdır. Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet verecek.