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Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede?

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Çukurova Uluslararası Havalimanı ne zaman açılacak ve Çukurova Havalimanı açıldı mı soruları gündeme geliyor. Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Havalimanı nerede, uçuşlar başladı mı ve ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Peki, Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı?

Çukurova Havalimanı nerede, açıldı mı ve bilet fiyatları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışına katılarak, havalimanının yıllık kapasitesi 9 milyon kişi olduğunu belirtti. Çukurova Uluslararası Havalimanı uçuşlar başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI MI?

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi" ifadelerini kullandı.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI NEREDE?

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı yapıldı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Çukurova Türkiye Tarsus Mersin Ulaşım Turizm Gündem Ekonomi Haberler

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