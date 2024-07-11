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Copa America'da finalin adı belli oldu! 2024 Copa America finali ne zaman, saat kaçta?

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Copa America 2024, Güney Amerika ülkelerinin katılımıyla 14 Haziran'da başladı. Copa America finalinde Arjantin'in rakibinin kim olacağı belli oldu. Yarı final heyecanı yaşayan Kolombiya ve Uruguay karşılaşması sona erdi. Kolombiya-Uruguay karşılaşması Jefferson Lerma'nın golüyle Kolombiya'nın kazanması ve finale yükselmesi ile sona erdi. Copa America final heyecanı ne zaman başlayacak? Copa America finali saat kaçta?

Copa America 2024 final heyecanı yaşanacak. Çeyrek finalde Ekvador ve yarı finalde Kanada karşısında aldığı galibiyetler ile adını finale yazdıran Arjantin'in rakibi belli oldu. Finalde Arjantin'in rakibi Kolombiya, çeyrek finalde Panama'yı 5-0, yarı finalde karşılaştığı rakibi Uruguay'ı ise 1-0'lık skorla eledi. Peki, Copa America finali ne zaman, saat kaçta hangi kanalda oynayacak? sorularının cevaplarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

2024 COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Copa America, 14 Haziran'da 16 ülkenin katılımıyla başladı. Yarı finalde Uruguay ile Kolombiya arasındaki mücadele sonucunda ise Kolombiya, finalde Arjantin'in rakibi oldu. Copa America final maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'te oynanacak.

Copa America'da finalin adı belli oldu! 2024 Copa America finali ne zaman, saat kaçta?

Yarı finalde elenen takımlar ise 3.'lük maçı için karşılaşacaklar. 3.'lük müsabakası ise 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Arjantin ve Kolombiya arasındaki Copa America final maçı, şifresiz olarak EXXEN dijital platformu ve TV8.5 kanalı tarafından yayınlanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Güney Amerika Kolombiya Arjantin Uruguay Gündem Spor Dünya Haberler

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