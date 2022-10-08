1980'lerden itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yaptı. Televizyon yapımlarında ekran karşısında rol alarak geniş kitlelerce tanındı, film ve dizilerde rol aldı. Profesyonel şarkıcılığa 2007 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümü ile başladı. Peki, Çocuklar Duymasın Kadriye kimdir? Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Suzan Kardeş hayatı ve biyografisi nedir?

Balkan şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da beğeni toplayan Suzan Kardeş'in hayatı merak edildi. Peki, Çocuklar Duymasın Kadriye kimdir? Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Suzan Kardeş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇOÇUKLAR DUYMASIN KÜKREK KADRİYE KİMDİR?

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin'in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin'e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine'yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul'a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine'nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul'da olduğu sürece sadece Emine'nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem'in başına da bela olur.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir. İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı. Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.

İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.

Suzan Kardeş albümleri:

2007 – Bekriya

2008 – Bekriya II – Balkania

2009 – Makyaj Odası Şarkıları

2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno

2011 – Bekriya III – Bal ve Kan

2012 – Bekriya VI – Bekri

2013 – Yarım Hava Çalsana

Suzan Kardeş'in makyözlük yaptığı projeler :

200 – Benim Annem Bir Melek

200 – Osmanlı Cumhuriyeti

200 – Atatürklü İş Bankası reklamı

200 – Hokkabaz

200 – Bir Demet Tiyatro

200 – Beynelmilel

200 – Gen

200 – Organize İşler

200 – Hürrem Sultan

200 – Bekarlar

200 – Aşk ve Gurur

200 – Güneş Yanıkları

199 – Bir Demet Tiyatro

199 – Dönersen Islık Çal

199 – Seni Seviyorum Rosa

Suzan Kerdeş'in oyuncu olarak filmleri :

2005 – Organize İşler

2008 – Komedi Dükkanı

2008 – Bir Demet Tiyatro

2011 – Mavi Kelebekler

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)

2012 – 2014 – Seksenler

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin