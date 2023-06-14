Masterchef'te bugün Clam Chowder çorbası yapılıyor. İzleyiciler çorbanın tarifini merak etti. Peki, Clam Chowder Çorbası tarifi! Clam Chowder (Klem Çavdır) nasıl yapılır, tarifi nedir? Clam Chowder için gerekli malzemeler nelerdir? İşte yemek tarifi...

Masterchef 14 Haziran yeni bölümde Clam Chowder yemeği yapılıyor. Yemek tarifini öğrenmek isteyen seyirciler internetten, Clam Chowder Çorbası tarifi! Clam Chowder (Klem Çavdır) nasıl yapılır, tarifi nedir? Clam Chowder için gerekli malzemeler nelerdir? araştırması yapıyor. İşte yemek tarifi ve detayları...

CLAM CHOWDER NEDİR?

Clam chowder çorbası ABD'ye özgü bir yemektir. Clam chowder ekmek içerisinde çorba şeklinde servis edilir.

CLAM CHOWDER YEMEK TARİFİ

Öncelikle soğan ve kerevizi sık sık karıştırıp kavuruyoruz. Ardından tencereye un ekliyoruz. Sonrasında et suyu, kreme, defne yaprağı, patates ve deniz tarağı suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Sürekli karıştırarak kaynama noktasına getirin, kıvam alacaktır. Kıvam almaya başladıktan sonra altını kısın, karıştırarak 20 dakika daha pişirin. Sonrasında tuz, deniz tarağı ve karabiber ekleyip 5 dk daha pişiriyoruz.

CLAM CHOWDER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 orta boy soğan, ince doğranmış

2 kereviz sapı

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı tavuk veya sebze suyu

290 ml deniz tarağı konservesi

1 su bardağı krema

2 defne yaprağı

400 gr patates, küp kesilmiş

Tuz ve Karabiber